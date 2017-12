Calvície precoce pode estar associada a câncer de próstata, diz estudo

Homens que começam a perder cabelo na faixa dos 20 anos podem ter maior risco de desenvolver câncer de próstata no futuro, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira, 15, na revista Annals of Oncology.

A pesquisa, realizada na França, comparou 388 portadores de tumores na próstata com um grupo controle de 281 homens saudáveis e verificou que, entre aqueles que tinham a doença, a porcentagem daqueles que começaram a ficar calvos aos 20 e poucos anos era duas vezes maior do que nos demais. Para aqueles cuja calvície começou após os 30 ou 40 anos, não houve diferença no risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com o grupo controle.

A alopécia androgênica é a queda de cabelos que afeta principalmente os homens. Cerca de 50% do público masculino será afetado em algum momento da vida. Relações entre calvície e hormônios androgênicos (como a testosterona) são conhecidas, assim como a relação entre esses hormônios e o câncer de próstata.

A finasterida - medicamento usado no tratamento da calvície - bloqueia a conversão de testosterona em um androgênio chamado dihidrotestosterona, que poderia estar envolvida na queda de cabelos. O medicamento também é usado para tratar câncer de próstata.

Os autores do estudo apontam a relação observada entre a queda de cabelo precoce o risco de desenvolvimento da doença, mas ressaltam que os mecanismos por trás dessa associação ainda são desconhecidos.

"Mais estudos são necessários, com maiores grupos, como no nível molecular, de modo que possamos encontrar as ligações desconhecidas entre hormônios androgênicos, calvície precoce e câncer de próstata", disse Michael Yassa, que na época do estudo estava no Hospital Europeu Georges Pompidou, em Paris, e atualmente é professor na Universidade de Montreal.