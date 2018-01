Câmara vai debater gripe suína em plenário nesta terça-feira

A Câmara dos Deputados vai realizar nesta próxima terça-feira, 11, uma Comissão Geral no plenário para debater a questão da gripe suína. Para a discussão foram convidados o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, todos os secretários estaduais de Saúde, além de especialistas no setor. A ideia é fazer um diagnóstico da situação no país, conhecer as medidas que estão sendo tomadas e debater novas iniciativas para enfrentar a doença.

A partir desta segunda-feira, 10, funcionários e visitantes da Câmara vão poder tirar suas dúvidas sobre a gripe suína (H1N1). Uma equipe do serviço médico da Casa estará de plantão no espaço Mário Covas, na entrada do Anexo 2, para prestar informações sobre os sintomas e as maneiras de se prevenir contra a gripe.

Na última sexta-feira, 7, a Câmara iniciou a instalação de recipientes com álcool gel em diversos pontos de maior circulação de pessoas para que parlamentares, servidores e visitantes façam a higienização das mãos. As equipes de relações públicas da Casa também vão orientar os visitantes sobre os riscos da gripe, distribuir material informativo e pedir informações às pessoas sobre o estado de saúde delas.

Essas medidas estão sendo adotadas como forma de prevenção da gripe. Isso porque circulam diariamente pela Câmara milhares de pessoas, muitas delas procedentes de outros Estados. Segundo a assessoria da Casa, a Câmara recebe semanalmente mais de 100 mil visitantes. As informações são da Agência Brasil.