Caminhada com cachorro incentiva exercícios físicos

SÃO PAULO - Um estudo da Universidade Estadual do Michigan constatou que pessoas que levam cachorros para passear costumam fazer mais exercícios físicos, além das caminhadas com o "melhor amigo do homem". De acordo com o estudo liderado pelo epidemiologista Mathew Reeves, estas pessoas andar cerca de uma hora a mais por semana que aqueles que têm cachorro, mas não têm o costume passear com eles.

"A caminhada é a forma mais acessível de exercício físico. Queríamos saber se os donos de cachorros que os levam para passear estavam fazendo mais exercício além deste ou se os passeios substituíam outras formas de se exercitar", disse Reeves.

Na pesquisa foi levado em consideração o tempo de lazer gasto com atividades físicas, o que inclui praticar esportes e recreações como a dança.

O pesquisador também alertou para o lado social do estudo. Foi indicado que ter um cachorro tem um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas. "As descobertas sugerem que as campanhas de saúde que promovem a posse responsável dos animais e os passeios podem ajudar a incentivar a atividade física", avaliou Reeves.