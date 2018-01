Campanha contra paralisia infantil em SP imunizará contra sarampo

São Paulo, 3 - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo incluirá a imunização de crianças contra o sarampo na campanha de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil). A campanha terá início no dia 18 de junho em todo o estado. O objetivo da medida é proteger a população infantil contra as duas doenças antes do período de férias.

Até o dia 1º de julho serão vacinados todos os paulistas com até seis anos de idade. Além das vacinas contra paralisia infantil e sarampo, será feita a atualização de eventuais doses em atraso na caderneta.

A meta da Secretaria é imunizar 3,17 milhões de crianças. Neste ano, foram identificados nove casos de sarampo em território brasileiro, todos relacionados à importação do vírus D4, circulante na Europa.

No estado de São Paulo há um caso suspeito de sarampo em fase final de investigação epidemiológica. As amostras analisadas no Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria, deram positivo para o vírus, mas ainda aguardam confirmação da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, responsável pela contraprova. O caso refere-se a uma criança de 7 anos moradora da região de Campinas, não vacinada e sem histórico de viagem recente a outros estados ou ao exterior. Casos de paralisia infantil, porém, não são registrados em São Paulo desde 1988.