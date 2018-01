Campanha contra pólio imuniza 9,4 milhões de crianças

BRASÍLIA - Mais de 9,4 milhões de crianças de até 5 anos de idade - o equivalente a 60,4% da meta - foram vacinadas na primeira etapa da campanha contra a poliomielite, ocorrida no último sábado, 12. Os dados parciais são do sistema de imunizações do Ministério da Saúde.

O alvo da campanha são 14,6 milhões de meninos e meninas em todo o País. Os Estados e municípios que não alcançaram a cobertura mínima no sábado podem continuar a vacinar.

A Secretaria de Saúde do Paraná decidiu prorrogar a vacinação até esta sexta-feira, 18. O Estado imunizou 515 mil crianças na primeira etapa - 66% do total de 736 mil - e quer alcançar 95% de cobertura.

A segunda dose da vacina será aplicada no dia 14 de agosto. O Brasil está livre da paralisia infantil desde 1989. O governo mantém a campanha nacional por conta do risco de o vírus chegar ao Brasil, proveniente de países com registro de casos da doença, como a Índia, o Afeganistão e a Nigéria.