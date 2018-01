Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda

SÃO PAULO - Começa nesta segunda-feira, 17, a 19ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, que deve intensificar a aplicação de vacinas contra a gripe em postos de saúde de todo o País até 26 de maio. Ao todo, a mobilização atende dez grupos prioritários, entre eles idosos, gestantes, crianças entre seis meses e 5 anos e pessoas com diabete, hipertensão ou que já foram submetidas a um transplante.

A meta do Ministério da Saúde é aplicar 54,2 milhões de doses, o que representa 90% do público-alvo. O tradicional "Dia D", de mobilização nacional, está marcado para 13 de maio, um sábado, na véspera do Dia das Mães. No caso de professores da educação básica, que agora também integram o grupo prioritário, será oferecida a possibilidade de fazer a aplicação diretamente nas escolas nos dias 2 e 3 de maio.

Em 2016, o Brasil registrou 12.174 casos de gripe, dos quais 10.625 foram provocadas pelo vírus H1N1 e 2.220 resultaram em mortes, segundo o Ministério da Saúde. A vacina contra a doença não é indicada para alérgicos a ovo de galinha e derivados, além de pessoas que já tenham apresentado alguma reação anafilática ao imunizante. Em casos raros, ele pode provocar dor, vermelhidão e enrijecimento no local da aplicação.

Confira abaixo a relação completa dos grupos prioritários:

- maiores de 60 anos;

- crianças entre seis meses e 5 anos;

- gestantes;

- mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias;

- professores;

- profissionais de saúde;

- indígenas;

- funcionários e apenados do sistema prisional;

- pessoas com diabete, hipertensão ou que já foram submetidas a transplantes.