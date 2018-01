Campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira em SP

São Paulo, 19 - A Secretaria de Estado da Saúde encerra nesta sexta-feira, 20, a campanha de vacinação contra a gripe no Estado de São Paulo. Idosos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças entre 6 e 23 meses de vida devem ser imunizados.

As doses também irão imunizar a população contra a gripe A H1N1, tipo que se disseminou pelo mundo na pandemia de 2009. Os postos de saúde abrem das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Na capital, as salas de vacina do Instituto Pasteur, na Avenida Paulista, 393, e dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda funcionam das 8 às 20 horas. O hospital estadual Emílio Ribas, localizado na Avenida Dr. Arnaldo, 156, Cerqueira César, aplica as vacina das 7 às 17 horas.

A vacinação também vale para profissionais da saúde e indígenas. Para as crianças são necessárias duas doses da vacina. A segunda deve ser tomada com intervalo de 30 dias após a primeira.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bahia prorroga Campanha de Vacinação até o dia 27