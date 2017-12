Campanha de vacinação contra gripe começa em 4 de maio, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Arthur Chioro, disse nesta quarta-feira, 8, que a campanha de vacinação contra o vírus da gripe vai começar no dia 4 de maio.

O anúncio da data foi feito durante uma audiência na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), no Senado. Segundo a assessoria da Pasta, a campanha terá duração de três semanas.

Normalmente, a campanha é realizada no fim de abril, mas neste ano foi adiada para que as doses incorporassem uma nova cepa de vírus que se tornou comum no Hemisfério Norte.

De acordo com a assessoria do ministro, o adiamento não vai trazer prejuízo à população, porque o indicado é que as doses sejam administradas antes de o inverno começar.

A vacina é indicada para qualquer pessoa, mas idosos, gestantes e crianças são considerados grupos prioritários e podem receber a dose gratuitamente em postos de saúde.