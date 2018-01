Campanha de vacinação contra gripe suína não será prorrogada

Brasília - O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou nesta terça-feira, 1º, que a campanha de vacinação contra a influenza A(H1N1) é "um sucesso", com 70 milhões de pessoas vacinadas em todo o País, e não será prorrogada. Segundo Temporão, quem ainda não se vacinou deve procurar os postos de saúde até esta quarta-feira.

De acordo com o calendário oficial do Ministério da Saúde, a campanha de vacinação acaba nesta quarta para crianças com idades entre 2 e 5 anos, adultos saudáveis de 30 a 39 anos e gestantes. No caso das crianças, a imunização é feita por meio de duas doses (a segunda aplicada 21 dias após a primeira).

O ministério alerta que, com a chegada do frio, o País entra no período de maior risco de transmissão de doenças respiratórias - entre elas, a gripe suína - e que é essencial que os grupos mais vulneráveis estejam protegidos.

"É importante que todos os que ainda não se protegeram se protejam. Os efeitos colaterais praticamente não existem, são mínimos. Apenas as pessoas com alergia a ovo devem conversar com o médico antes de tomar a vacina", explicou Temporão.

Sobre a vacinação contra a gripe comum, o ministro informou que mais de 70% dos idosos já foram imunizados. Ao comentar o corte orçamentário feito pela área econômica do governo, Temporão disse que os programas de assistência à população não serão atingidos.