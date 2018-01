Campanha de vacinação contra gripe termina nesta sexta, dia 26

A campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a gripe termina nesta sexta-feira, 26. Até o fim desta semana, o imunizante estará disponível nos postos de saúde de todo o País para integrantes dos grupos considerados prioritários: maiores de 60 anos, trabalhadores de saúde, crianças entre seis meses e 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, população indígena, funcionários do sistema prisional e presos, além de pessoas com doenças como diabetes e hipertensão.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde.

A meta do Ministério da Saúde era vacinar 90% do público alvo, um porcentual maior do que anos anteriores.

Ano passado, o País assistiu a uma epidemia de influenza. Ao todo, foram contabilizados 12.174 casos de gripe, dos quais 10.625 foram provocadas pelo H1N1. A epidemia provocou 2.220 mortes. Ao contrário do que ocorreu em 2016, a doença este ano parece estar mais branda.