Campanha de vacinação é prorrogada por mais uma semana em São Paulo

São Paulo, 20 - A Secretaria Municipal da Saúde decidiu prorrogar novamente a Campanha de Vacinação contra a Gripe em São Paulo. Ela deveria terminar nesta sexta-feira, 20, mas o prazo foi estendido até o dia 27 de maio.

De acordo com dados da secretaria, entre os dias 25 de abril e 18 de maio foram distribuídas mais de 1,3 milhão de doses da vacina.

A campanha tem como objetivo reduzir os casos de complicações e mortes causadas pela doença em pessoas de 60 anos ou mais, profissionais da saúde, gestantes, população indígena e crianças de 6 a 23 meses.

Todas as unidades de saúde aplicarão vacina de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e a relação dos postos pode ser consultada no site www.prefeitura.sp.gov.br/covisa ou pelo telefone 156. O Instituto Pasteur (Avenida Paulista, 393) e os terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda funcionarão das 8 às 20 horas, inclusive aos sábados e domingos.

As secretarias de Saúde do Rio de Janeiro, da Bahia e do Rio Grande do Sul encerrariam a vacinação também hoje, mas informaram que farão nova prorrogação da campanha até a próxima sexta-feira (27).

