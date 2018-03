Campanha 'Fique Sabendo' já fez 43,9 mil testes gratuitos de HIV em SP

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com os municípios paulistas, está promovendo a campanha "Fique Sabendo" 2010, para incentivar o diagnóstico precoce de infecção por HIV, algo fundamental para o sucesso do tratamento. De 16 a 22 de novembro, foram realizados 43.980 testes gratuitos em 309 municípios de SP (veja números abaixo).

Estima-se que as 472 cidades participantes tenham realizado 50 mil exames até a última segunda-feira. A expectativa da secretaria é que, até 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids, aproximadamente 120 mil exames, dos quais 20 mil testes rápidos (com resultado em 15 minutos), sejam realizados no Estado.

Um total de 3,5 mil unidades de saúde aderiu à iniciativa. Ao todo, foram mobilizados 40 mil profissionais de diferentes áreas, entre enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e técnicos de laboratório.

Em alguns municípios, há ainda exames fora dos serviços de saúde ou unidades que funcionarão em horários alternativos, para expandir o acesso do teste anti-HIV à população.

Além de atender a população mais vulnerável, como usuários de drogas, homossexuais, travestis e transexuais, a campanha pretende estimular as pessoas que nunca fizeram o exame a conhecer sua condição sorológica, independentemente da sexualidade.

"É fundamental que as pessoas com vida sexual ativa participem, para descobrir se são ou não portadoras do vírus e, em caso positivo, iniciar imediatamente o acompanhamento médico", afirma a coordenadora do Programa Estadual de DST/Aids, Maria Clara Gianna.

Para ter mais informações sobre as unidades envolvidas nessa ação, ligue para o Disque DST/Aids: 0800-16-25-50.

Número de exames feitos em SP até o dia 22, por região:

Alto Tietê 1.637

Araçatuba 1.603

Araraquara 1.725

Assis 557

Baixada Santista 1.138

Barretos 997

Bauru 2.163

Botucatu 1.966

Campinas 2.892

Capital e Grande São Paulo 3.802

Franca 697

Marília 2.249

Piracicaba 2.917

Presidente Prudente 3.800

Ribeirão Preto 1.596

São João da Boa Vista 986

São José do Rio Preto 6.138

Sorocaba 3.830

Vale do Paraíba e Litoral Norte 2.700

Vale do Ribeira 587

Total parcial do Estado (309 municípios) 43.980