Campanha procura por pacientes com suspeita de tuberculose

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica, vai fazer no próximo mês uma megacampanha de busca por pacientes com suspeita de tuberculose.

A 1ª Campanha de Busca Ativa do Estado de São Paulo acontece entre os dias 1 e 12 de março em todo o Estado e tem o objetivo de identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a duas semanas e encaminhá-las ao tratamento, de acordo com a Secretaria.

A Campanha será realizada nos serviços de saúde municipais e no sistema prisional. Será aplicado um interrogatório sobre tosse, coleta de escarro e realização de exame para identificar o bacilo causador em pacientes com tosse igual ou superior a duas semanas.

No Estado, cerca de 18 mil novos casos da doença são descobertos por ano. Cerca de 60% destes casos são infecciosos, sendo estes a principal fonte de disseminação da doença.