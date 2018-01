Campeão de musculação morre aos 23 anos; anabolizantes podem ser causa

SOROCABA - O uso excessivo de anabolizantes pode ter causado a morte do fisiculturista Mateus Ferraz, de 23 anos, campeão paulista e brasileiro de musculação em 2016. Ele morreu nesta terça-feira, 27, em Taubaté, interior de São Paulo, depois de ser internado com sintomas de ataque cardíaco num hospital da cidade. O médico Marco Antonio Oliveira Calcada, que assinou o atestado de óbito, disse que ele não tinha antecedentes de doença cardíaca, mas os familiares relataram consumo abusivo de anabolizantes para manter a forma física. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar a morte.

Em rede social, o médico referiu-se ao caso e fez um alerta sobre o uso dessas substâncias. "O uso abusivo de anabolizantes ceifou mais uma vida, de 23 anos. Uma montanha de músculos sucumbiu sem retorno. Agora resta uma mãe desesperada, uma família desatinada, uma namorada sem chão, amigos sem o amigo e nós da UTI, que lutamos até o último segundo para resgatar aquela vida. Todos perdemos. Que sirva de testemunho para tantos outros que usam anabolizantes indiscriminadamente." No desabafo, o médico não cita o nome do paciente.

Amigos compartilharam a publicação e lamentaram a morte. "Muito triste, um garoto de apenas 23 anos e um futuro promissor pela frente tendo a vida ceifada desta forma", postou Alexandre Gutierrez. Ferraz foi internado no Hospital São Lucas, de Taubaté, às 23 horas de segunda-feira, 26, com falta de ar. Segundo o médico, ele tinha dificuldade de respirar e estava com o coração inchado. A mãe e a namorada contaram que ele vinha fazendo uso de anabolizantes acima do recomendado para manter a forma física. Além de ter vencido os campeonatos paulista e brasileiro de musculação, ele participava de competições internacionais e era conhecido no exterior.

Laudo da necrópsia do Instituto Médico Legal (IML) ainda não ficou pronto. O atestado de óbito cita como causa da morte insuficiência respiratória. A família do fisicultor não se manifestou sobre o caso.

No dia 6 de agosto, quando fez aniversário, Ferraz postou em seu perfil no Facebook uma reflexão que, agora, seus amigos interpretam como uma despedida: "Afinal, o que realmente vale a pena na vida? Pelo que e por quem devemos viver e lutar? Há coisas que se perdem e nem sabemos bem por que! Devemos aproveitar cada minuto, cada pessoa, cada gesto, cada sonho... Viver e dar valor à vida! A gente nunca sabe do amanhã."