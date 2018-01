Campinas adia novamente retorno às aulas por conta da gripe

A Prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, anunciou nesta terça-feira, 4, novo adiamento para a volta às aulas na cidade, como medida para conter o avanço da epidemia de gripe suína.

As aulas, que estavam programadas para iniciar na próxima segunda-feira, 10, deverão recomeçar no dia 17 de agosto, alinhando os calendários escolares das redes municipal e estadual de ensino de São Paulo. A medida abrange todos os 65 mil alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), creches municipais conveniadas, pré-escola, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Na semana passada, a Administração Municipal anunciou que as aulas seriam retomadas dia 10. No entanto, após nova avaliação da situação epidemiológica da doença e para garantir maior impacto da medida, a Prefeitura aprovou a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, em comum acordo com a Secretaria Municipal de Educação, para a extensão deste prazo para mais uma semana.

A reposição das aulas do ensino fundamental ocorrerá ao longo do segundo semestre para que o calendário de 200 dias letivos seja cumprido, conforme resolução formal da Secretaria Municipal de Educação a ser publicada nos próximos dias.

Segundo a Prefeitura, a rede particular de ensino também acatou as recomendações das secretarias Estadual e Municipal de Saúde e de Educação e vai iniciar o segundo semestre letivo em 17 de agosto.