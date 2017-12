Campinas confirma 4ª morte por dengue

SOROCABA - A prefeitura de Campinas, interior de São Paulo, confirmou nesta terça-feira, 14, a quarta morte por dengue este ano. A vítima, um idoso de 76 anos, morava na zona norte. Outros cinco óbitos aguardam resultados de exames. O número de casos confirmados de dengue chegou a 22.544 na segunda-feira. Com outros 4.369 registros em investigação, a cidade pode ter 26.913 casos da doença.

De acordo com os números das prefeituras, Sorocaba ainda tem o maior número absoluto de casos no interior, com 37.914 pessoas já infectadas. Desse total, 31.209 casos foram confirmados pelo critério clínico epidemiológico e 6.705 por exames laboratoriais. Desde que a cidade passou a conviver com a epidemia, apenas os pacientes com sintomas mais graves passam pelo exame de laboratório. A cidade tem 11 óbitos confirmados e 15 sob investigação. Novos números da dengue na cidade serão divulgados na quarta-feira, 15.

A prefeitura de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, passou a investigar mais uma morte por dengue. A paciente, uma mulher de 70 anos, morreu na noite de segunda-feira com sintomas da doença. Conforme o atestado de óbito emitido por um hospital particular, ela foi vítima de "insuficiência hepática aguda por dengue", mas a prefeitura aguarda o resultado de exames oficiais. A cidade, com 2,366 casos de dengue confirmados, tem outras cinco mortes sob investigação.

Na região de Sorocaba, a prefeitura de Porto Feliz decretou estado de emergência nesta terça-feira, 14, em razão no aumento no número de casos. Na cidade de 48,9 mil habitantes, há 1.205 casos notificados, dos quais 365 confirmados por exames.