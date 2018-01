Campinas confirma mais de 2 mil casos de dengue em 2010

SÃO PAULO - Sobe para 2.108 o número de casos confirmados de dengue este ano em Campinas. A cidade do interior paulista passa por sua quarta epidemia da doença, segundo a Secretaria da Saúde do município. Os outros surtos ocorreram em 1998, 2002 e 2007.

Desse total, pelo menos 12 pessoas tiveram complicações e 4, febre hemorrágica (três autóctones e um vindo da Bahia). Uma mulher de 34 anos e um homem de 66 morreram de dengue hemorrágica.

Segundo análise epidemiológica da Vigilância em Saúde, embora ainda existam áreas com transmissão no município, o surto está sob controle.

No entanto, apesar da redução, é necessário atenção para todas as ocorrências, porque, conforme a Secretaria Municipal de Saúde tem alertado, Campinas está enfrentando uma epidemia de dengue com casos mais graves do que em anos anteriores.