Campinas descarta hipótese de gripe suína em dois pacientes

Médicos do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) informaram nesta quarta-feira, 29, que está descartada a hipótese de gripe suína em dois pacientes que estavam em observação na unidade hospitalar. O HC notificou a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Prefeitura de Campinas sobre os casos nesta terça-feira. O quadro de ambos os pacientes não se encaixavam no critério de casos suspeitos de gripe suína, mas ficaram sob observação para a evolução do quadro clínico. Um dos pacientes teve alta na manhã desta quarta-feira, 29.

Um dos pacientes esteve em Orlando (EUA) que, apesar de não ser uma área afetada, o paciente esteve em contato com pessoas do México. O segundo caso é de um paciente que viajou a Cancun (México) entre 21 e 25 de abril.

"Um paciente teve quadro de gripe simples, outro, febre leve, mas não eram sintomas compatíveis (com os de gripe suína). Um já teve alta, outro também terá", afirmou o professor e chefe da disciplina de Moléstias Infecciosas Francisco Aoki. O especialista reforçou a importância de médicos ou clínicas, públicos ou particulares, que atendam casos semelhantes, avisarem a Covisa. "É importante registrar esse fluxo", afirmou Aoki.

O secretário municipal de Saúde, José Francisco Kerr Saraiva, afirmou que não há motivo para pânico. "Não há nenhum caso registrado da doença no município", disse.

Na segunda-feira, técnicos da Covisa tiveram reunião com profissionais da Empresa Brasileira de infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Secretaria de Vigilância do Estado e do setor de saúde de Campinas, para definir estratégias de como proceder com possíveis casos da doença no município. As recomendações de prevenção dadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram adotadas, sobretudo no Aeroporto Internacional de Viracopos.