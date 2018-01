Campinas investiga surto de tuberculose de recém-nascidos em maternidade

A secretaria informou que, de acordo com a literatura médica, esse é o segundo caso descrito de transmissão inter-hospitalar de tuberculose em recém-nascidos no mundo – o primeiro aconteceu na Itália. A origem da contaminação foi uma técnica em enfermagem que trabalha no hospital e foi diagnosticada com tuberculose. Ela estava em férias e foi afastada antes de voltar ao trabalho para tratamento.

A confirmação de contaminação dos recém-nascidos aconteceu em agosto e foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 20, pela Secretaria de Saúde e pela direção do hospital, que é particular.

As três crianças, nascidas entre fevereiro e maio, receberam o diagnóstico em atendimento nos hospitais Maternidade Celso Pierro, Hospital Mário Gatti e Centro Médico, de Campinas. De acordo com a coordenadora do Departamento de Vigilância em Saúde (Covisa), Brigina Kemp, os bebês já iniciaram o tratamento e respondem bem. Apenas um continua internado.

“Tivemos dois casos de bebês diagnosticados com tuberculose e fomos atrás de pessoas próximas com a doença e não achamos. Descobrimos então que, em comum, elas tinha o fato de terem nascido no mesmo local, num período próximo de tempo. Foi quando apareceu o terceiro caso, com as mesmas origens”, explicou Brigina.

Cura. A tuberculose é uma doença infecciosa que tem cura. Em recém-nascidos, tanto o diagnóstico como o tratamento são mais difíceis. Transmitida pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, é uma doença conhecida por afetar principalmente os pulmões, mas também pode atingir ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro). Transmitida pelo ar, pelas gotículas de saliva, bebês não são transmissores da bactéria.

Uma das características mais comuns para identificação da tuberculose em adultos é tosse com duração superior a três semanas. Em bebês, não há tosse. Sintomas como febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento, comuns nos adultos, também não aparecem. Geralmente as crianças apresentam problemas pulmonares, que são tratados e retornam, e dificuldades de ganho de peso.

Para análise das crianças nascidas nesse período no Madre Theodora, foi montado pela Secretaria de Saúde um protocolo de diagnóstico em parceria com as universidades de Campinas. Ele prevê, entre outras coisas, análise de curva de crescimento, desenvolvimento dos bebês, raio X de tórax e testes com reagentes.

“Não há motivo para pânico. Pode ser considerado um surto porque foi uma ocorrência inusitada, em um determinado local, que foi o ambiente hospitalar, em um determinado período de tempo. Não significa que houve grande número de contaminação, mas sim uma transmissão focal”, explica a coordenadora da Covisa.

O hospital informou que já começou a enviar cartas para os pais das crianças nascidas entre janeiro e junho na ala 3 e que tiveram contato direto com a fonte da doença. Em seguida, outras 1 mil recém-nascidos desse período e da mesma ala deverão ser chamados para exames. Todos os 730 funcionários e terceirizados do Madre Theodora estão sendo examinados. “Como se trata de transmissão com foco definido e já contido, não há motivos para preocupações”, disse Brigina.

O pai de uma recém-nascida em abril na maternidade, que pediu para não ser identificado, afirmou que , assim que soube da notícia pela mulher, ligou para o hospital. “Ficamos preocupados, mas a nenê graças a Deus nunca teve nada. Mas vamos agora ver o que fazer”, afirmou o especialista em informática, que ainda não recebeu carta do hospital.

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um documento técnico alertando todos os profissionais de saúde da região de Campinas, como centros médicos e hospitais, para verificação de crianças que apresentarem sintomas da doença e que tenham nascido na maternidade do Madre Theodora este ano para que façam o encaminhamento para a Covisa.