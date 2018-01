Campinas registra 1.216 casos de dengue em cinco meses

retaria de Saúde de Campinas divulgou nesta segunda-feira, 10, que foram confirmados 1.216 casos de pessoas com dengue na cidade desde janeiro deste ano. O número é cinco vezes maior do que os registrados em todo ano de 2009, que foi 201. Do total de 2010, onze casos foram de dengue com complicações e três de febre hemorrágica de dengue, sendo dois autóctones e um vindo da Bahia.

Um homem de 66 anos, morador da região noroeste de Campinas, morreu em consequência da dengue em 4 de abril. Segundo a Secretaria de Saúde, ele tinha hipertensão e diabetes, fatores de risco. Esta foi a primeira morte confirmada por dengue no município em 2010.

A morte de um homem em 9 de abril com sintomas da doença está sendo investigada. Em 2009, houve uma morte por dengue em Campinas.