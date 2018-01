Campinas registra duas suspeitas de contaminação pela bactéria E.Coli

A cidade de Campinas, em São Paulo, tem dois casos suspeitos de contaminação da bactéria E.Coli. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, os dois pacientes voltaram da Europa no dia 11 de junho e apresentaram os primeiros sintomas no último dia 14. As autoridades de saúde aguardam o resultado do exame laboratorial para confirmar ou descartar a suspeita. Os pacientes passam bem e não estão internados.

A doença causa cólicas abdominais e forte diarréia, muitas vezes com sangue. A transmissão ocorre pelo consumo de alimentos contaminados crus ou mal cozidos. Outra possibilidade é o contágio por via fecal-oral (quando alguém ingere água ou alimentos contaminados por micropartículas de fezes de pessoas infectadas ou quando uma pessoa leva à boca objetos contaminados). É fundamental manter hábitos diários de higiene, como lavar as mãos antes das refeições; depois de usar o banheiro e do contato com animais; e antes de preparar, servir ou tocar os alimentos. As pessoas que apresentarem esses sintomas depois de uma viagem internacional, devem procurar assistência médica.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ministério da Saúde recomenda que pessoas em viagem internacional, principalmente aos países da Europa e aos Estados Unidos, não devem comer alimentos crus, sobretudo vegetais e produtos de origem animal. Não há nenhuma recomendação de restrição de viagem e é importante seguir as orientações das autoridades de saúde do país visitado.

Situação atual. Até 24 de junho, foram registrados 3.836 casos de infecção pela E.coli, com 45 mortes - de acordo com o escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) na Europa. A Alemanha contabiliza 43 óbitos e concentra 97% das infecções, com 3.717 casos. O restante dos casos ocorreu na Áustria, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Polônia, Reino Unido, Suíça e Suécia.

Segundo a OMS, a maioria dos casos ocorridos fora da Alemanha, incluindo os dos Estados Unidos, está vinculada a pessoas que estiveram no país europeu, especialmente no Norte, na região da cidade de Hamburgo.

Cinco recomendações básicas para consumo e preparo de alimentos

1- Consumir apenas água potável e alimentos bem lavados;

2- Manter a limpeza durante o preparo dos alimentos;

3- Separar alimentos crus de cozidos (durante o preparo);

4- Cozinhar completamente os alimentos (acima de 70o C);

5- Manter os alimentos em temperaturas seguras