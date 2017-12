Campinas-SP confirma epidemia de dengue

A secretaria confirmou uma morte por dengue entre dois óbitos que estavam sob investigação por suspeita da doença. Um homem de 66 anos portador de hipertensão e diabete (fatores de risco para gravidade) morreu no dia 4 de abril com febre hemorrágica provocada pela doença. É a primeira morte confirmada por dengue no município em 2010. Outro óbito, de um homem que morreu no dia 9 de abril, ainda está sob investigação. Em 2009, houve uma morte por dengue na cidade.

"O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde classificam como epidemia quando há mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes, o que seria falar em 3.050 casos em Campinas. Mas a Secretaria Municipal de Saúde trabalha com o termo epidemia para quando o número de casos confirmados está acima do esperado, que é o que está ocorrendo", afirmou o médico sanitarista André Ricardo Ribas Freitas, da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. "A leitura que a população tem do termo epidemia é diferente, é de que a situação está fora de controle. Mas também não é isso: a situação está sob controle, temos conseguido desencadear as ações e acompanhar, mas é um momento grave desde o fim do ano passado", admitiu.