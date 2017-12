Campinas tem 4,5 mil novos casos de dengue em dez dias

SOROCABA - O número de casos de dengue chegou a 37,1 mil em Campinas, interior de São Paulo, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira, 20, pela Secretaria Municipal de Saúde. Nos últimos dez dias, 4,5 mil novos casos foram registrados no município, que está em situação de epidemia. A doença foi confirmada como a causa da morte de sete pessoas, mas há outros óbitos em investigação.

Apesar desses números, a Secretaria avalia haver uma diminuição na velocidade da infestação. Desde março, quando foram registrados 20,8 mil casos durante o mês, o número de pessoas infectadas vem caindo. Em abril, o total de casos foi de 8,4 mil. No ano passado, a epidemia de dengue foi mais grave em Campinas, com 42.664 casos confirmados e dez mortes.

Morte. A Secretaria de Saúde do Guarujá, no litoral de São Paulo, confirmou a primeira morte por dengue. A vítima, um homem de 54 anos, morreu no dia 18 de abril após ficar internado no Hospital Emílio Ribas, mas só agora ficaram prontos os exames feitos no Instituto Adolfo Lutz.