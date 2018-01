Campinas vai multar quem barrar equipe contra dengue

Campinas registrou 359 casos de dengue em 2010, entre os quais um caso da forma hemorrágica e quatro com complicações. Não houve óbitos, segundo dados da secretaria. Na região, Sumaré e Hortolândia são as cidades com maior incidência com 282 casos e 123 casos, respectivamente.

Até o anúncio da nova medida, Campinas aplicava penalidades a estabelecimentos comerciais. A partir de agora, munícipes também serão autuados se forem esgotadas as abordagens de rotina em situações de risco identificado. A secretaria não tinha um balanço do primeiro dia de trabalho da equipe de vigilância, sob as novas regras.

A partir de amanhã, 200 ajudantes de controle ambiental passam a integrar as equipes de combate ao mosquito, ampliando para 350 o número de pessoas envolvidas no trabalho de campo do programa de controle da doença. O poder público vai intensificar as ações como capacitações, atualizações, palestras, reuniões e distribuição de informes técnicos para garantir assistência adequada aos pacientes e acompanhamento das formas graves, como a febre hemorrágica da dengue.