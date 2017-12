Campo Grande registra resistência de mosquito a veneno O inseticida AQUA Kotrine, recomendado pelo Ministério da Saúde, não está matando o mosquito adulto que transmite a dengue, em Campo Grande. A informação é do coordenador do Serviço de Controle de Vetores da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Alcides Ferreira. Ele explicou que os técnicos responsáveis pelo preparo do composto, estão reclamando da resistência e do aumento da propagação da espécie. "A recomendação da Organização Mundial de Saúde, é de 1% de tolerância. Existem bairros na capital que chega a 3,3%".