Canadá anuncia primeira morte por gripe H1N1 no país

Uma mulher da província canadense de Alberta morreu por conta da gripe H1N1, informou uma autoridade médica da província na sexta-feira, 8, tornando a mulher a primeira morte canadense como consequência da doença.

O chefe do gabinete médico da província disse que a mulher tinha cerca de 30 anos e não viajou para o México, centro da epidemia da nova gripe.

Boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no início da tarde informa que 25 países têm casos confirmados da gripe suína, num total de 2.500 pacientes infectados. O México tem 1.204 casos confirmados em laboratório, com 44 mortes.

Os EUA, 896 casos, com duas mortes. Os números da OMS diferem dos divulgados pelos governos - os EUA anunciaram nesta tarde 1.639 pacientes da doença - porque a organização só contabiliza os casos depois que lhe são comunicados formalmente. O Canadá é um dos países mais atingidos, com 214 casos confirmados pela OMS.

A OMS decidiu nesta sexta-feira manter o nível de alerta de pandemia em fase 5, um abaixo do ponto máximo da escala. A fase 6 só será declarada se a organização confirmar a disseminação ampla da doença em duas regiões distintas do mundo.

Brasil

O Ministério da Saúde informa que são acompanhados 30 casos suspeitos da gripe suína no País. As amostras com secreções respiratórias desses pacientes estão em análise laboratorial. Parte dos resultados pode sair ainda nesta sexta-feira. na noite de quinta-feira, foram confirmados quatro casos no Brasil. Desses pacientes, apenas um, no Rio de Janeiro, segue internado.