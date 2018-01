Canadá confirma o primeiro caso de 'E. coli'

Toronto - As autoridades de saúde canadenses anunciaram nesta quarta-feira que as provas de laboratório confirmam a existência no país de um caso de "E. coli", bactéria que causou a morte de 25 pessoas na Alemanha.

O porta-voz do Ministério da Saúde da província de Ontário, Andrew Morrison, disse à Agência Efe que as provas de laboratório realizadas em um paciente que ficou doente na semana passada confirmaram que a bactéria é a mesma detectada na Alemanha.

"O laboratório confirmou nesta quarta-feira que se trata da bactéria 0104:H4", declarou Morrison.

Morrison também assinalou que o paciente, cuja identidade não foi revelada, recebeu alta há vários dias e que está sendo acompanhado, mas que sua evolução foi o tempo todo satisfatória.

As autoridades canadenses confirmaram que antes de ter adoecido com sintomas de diarreia, o indivíduo tinha viajado à Alemanha e tinha consumido verduras no país europeu.