Canadá informa sobre primeiro caso grave da gripe no país

Uma menina se tornou nesta segunda-feira, 4, o primeiro caso grave da gripe suína no Canadá, informaram nesta segunda-feira, 4, as autoridades, no momento em que o número de pessoas infectadas com o vírus AH1N1 no país chega a 115.

As autoridades de saúde da província de Alberta, onde a menina se encontra hospitalizada, se negaram a afirmar a idade da paciente ou outros detalhes, mas disseram que seguem investigando as circunstâncias. A situação da menina foi descrita como estável e progredindo de forma positiva. Aparentemente, nem a menina - que foi hospitalizada em 30 de abril - nem parentes próximos viajaram recentemente ao México.

O caso da menina é um dos seis novos detectados na província de Alberta nas últimas horas.

Na semana passada, a Agência de Inspeção Alimentar do Canadá (CFIA, na sigla em inglês) disse que um canadense tinha contagiado com o vírus um grupo de porcos em Alberta.

A CFIA, que pôs em quarentena os 2.200 porcos, negou que haja possibilidade de contração da gripe através do consumo de produtos suínos.

Porém, as autoridades chinesas decidiram hoje proibir a importação de porcos de Alberta.

A imprensa canadense também disse hoje que dois grupos de canadenses foram isolados pelas autoridades chinesas. Em um dos casos, pelo menos um dos clientes do hotel onde se encontra um desses grupos estava infectado com o vírus.

No México, a gripe deixou até agora 26 mortos e 701 doentes, enquanto os EUA confirmaram uma morte e 286 infectados.

Espanha

As autoridades informaram que o número de casos confirmados na Espanha de pacientes com a gripe suína chegou a 57, sendo que 11 desses permanecem em hospitais, e a 63 as ocorrências de pessoas em observação, as quais se suspeita que pudessem estar afetadas.

A ministra da Saúde e Política Social, Trinidad Jiménez, e o ministro de Fomento, José Blanco, que anunciaram que o Governo e a Cruz Vermelha resolveram instalar 44 pontos de informação nos aeroportos espanhóis com voos internacionais para fornecer aos passageiros as recomendações sobre o surto de gripe.

Os três últimos casos apareceram na Catalunha (nordeste), segundo o ministério, que também informou que os exames já descartaram 113 pessoas que estavam sob observação.

Todos os casos de afetados apresentam um quadro clínico leve e uma resposta favorável ao tratamento.