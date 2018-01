Canadá investiga possível segunda morte causada pela gripe

As autoridades de saúde canadenses confirmaram nesta segunda-feira, 25, que uma pessoa que morreu no último sábado na cidade de Toronto estava contaminada pela gripe suína, mas disseram não saber ainda se a morte tem relação com a doença.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

O ministro da Saúde da província de Ontário, onde fica Toronto, David Caplan, disse que uma autópsia estava sendo realizada para determinar qual a influência da gripe na morte do paciente.

Caso haja a confirmação de que o óbito tenha sido provocado pela doença, seria a segunda morte no Canadá vinculada ao vírus A(H1N1).

O Ministério da Saúde de Ontário informou que a pessoa morta no sábado era um homem de 44 anos, morador de Toronto e que tinha "uma condição médica preexistente". A doença foi confirmada um dia após sua morte.

A primeira e até agora única vítima da gripe no Canadá morreu em 28 de abril na província de Alberta. As autoridades só informaram sobre o ocorrido no dia 8 de maio.

Como em Ontário, as autoridades médicas canadenses se negaram a relacionar inicialmente a morte com a gripe e citaram "condições médicas crônicas preexistentes".