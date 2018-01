Canadá registra a quinta morte por gripe suína

Associated Press,

As autoridades de Saúde Pública do Canadá confirmaram neste sábado, 13, mais uma morte causada pela gripe suína no país. É a quinta morte registrada pelo vírus da influenza A (H1N1).

Veja também:

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Os oficiais de Saúde disseram que a última vítima de 40 anos já sofria de outra doença. Eles não deram mais detalhes.

A Agência de Saúde Pública disse que apenas 5% dos 3.515 casos confirmados da doença no país estão sendo tratados no hospital.

Na quinta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) aumentou a classificação da gripe suína para o nível 6, indicando pandemia da doença. A reclassificação fez os grandes laboratórios começarem uma corrida pela vacina. A Novartis, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline e Solvay já tem a cepa do vírus.