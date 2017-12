Canadá tem 1ª transmissão do 'influenza A' de pessoa a pessoa

OTTAWA - A província de Nova Escócia registrou o primeiro caso da variedade H1N1 da gripe transmitida de uma pessoa para outra dentro do Canadá, disse uma autoridade médica nesta quinta-feira, 30. Um porta-voz do Departamento de Promoção e Proteção à Saúde da província afirmou que a vítima contraiu uma forma mais branda da gripe influenza A de um estudante que voltou de uma viagem escolar ao México.

"Registramos a primeira transmissão de pessoa para pessoas do H1N1 no Canadá. Todos os casos da Nova Escócia apresentaram sintomas leves", afirmou Lucas Wide, do departamento de Proteção e Promoção de Saúde da província. Na região, já foram confirmados até o momento - quatro deles são alunos que foram ao México durante uma viagem escolar. Separadamente, nesta quinta, funcionários federais relataram 14 novos casos da doença no País, elevando o total do país para 33. Todos os casos são considerados leves.

Nesta quinta também foram confirmados vários outros cados pelo mundo. No México, país onde a doença teria tido origem, o ministro da Saúde, José Angel Córdova, afirmou que o número de pessoas infectadas subiu para 260. Destes, 12 casos foram confirmados como causadores da morte. Na Europa, ao menos mais sete casos foram confirmados: três na Espanha e quatro no Reino Unido, sendo um deles o primeiro registrado na Irlanda do Norte. Agora, Reino Unido tem oito pessoas com a doença e a Espanha, 13. Nos Estados Unidos, o número de pessoas infectadas pelo vírus H1N1 subiu para 109, depois que mais dez casos foram confirmados na Carolina do Norte.