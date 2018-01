Câncer matará mais de 13,2 milhões de pessoas por ano até 2030, diz a ONU

LONDRES - O câncer matará mais de 13,2 milhões de pessoas por ano até 2030, quase o dobro do número de mortos pela doença em 2008, informou a agência de pesquisa sobre o câncer das Nações Unidas nesta terça-feira, 1º.

A Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (Iarc, na sigla em inglês) também disse que quase 21,4 milhões de novos casos da doença serão diagnosticados anualmente em 2030.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lançamento de um novo banco de dados sobre incidência global de câncer em 2008, último ano sobre o qual existem números disponíveis, a Iarc disse que a incidência de câncer foi mudando de nações mais ricas para as mais pobres.

"O câncer não é raro em nenhum lugar do mundo, nem confinado a países com muitos recursos", disse a agência em comunicado. No total, 7,6 milhões de pessoas morreram de câncer em 2008 e havia uma estimativa de 12,7 milhões de novos casos diagnosticados.

Cerca de 56% dos novos casos de câncer no mundo em 2008 ocorreram nos países em desenvolvimento, regiões responsáveis por 63% de todas as mortes por câncer, informam os dados.

O diretor da Iarc, Christopher Wild, disse que esses dados representam a mais precisa avaliação disponível sobre a incidência global de câncer e que ajudariam os responsáveis pela política internacional de saúde a desenvolver suas ações.

Os cânceres mais comuns diagnosticados em todo o mundo em 2008 foram de pulmão, com 1,6 milhão de casos; de mama, com 1,38 milhão; e colorretal, com 1,23 milhão. As causas mais comuns de morte por câncer foram de pulmão (1,38 milhão), estômago (740 mil) e fígado (690 mil).

A projeção para a taxa de mortalidade anual de 13,2 milhões e de diagnóstico anual de 21,4 milhões foi baseada em suposições de que as taxas básicas de câncer continuariam as mesmas ao longo das próximas duas décadas, disse a Iarc.