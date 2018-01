Cão da raça Border Collie aprende mais de mil palavras

Pesquisadores descobriram que os cães da raça Border Collie podem entender os nomes de mais de mil objetos, fazendo a diferenciação entre os nomes de objetos e a ordem em que devem pegá-los. Essa pesquisa aprofunda o trabalho de cientistas alemães, que descobriram um cachorro que sabia os nomes de algumas centenas de objetos. Importantes questões foram deixadas em aberto sobre o quanto ele podia realmente compreender (que os nomes dos objetos eram substantivos e não comandos que ele recebia para ir buscá-los).

John Pilley e Alliston Reid, responsáveis pela nova pesquisa, responderam duas questões centrais: quão extenso pode se tornar o vocabulário do cão se ele receber treinamento extenso? E o que os cães realmente entendem quando usamos linguagem humana para nos comunicarmos com eles? As descobertas foram publicadas na revista Elsevier - Behavioural Processes.

Os autores demonstraram que sua cadela, Chaser, aprendeu o nome de 1022 objetos, não havendo nenhum limite de aprendizagem aparente. Eles pararam de treinar Chaser depois de três anos devido a questões de tempo, não porque ele não pudesse mais aprender. Os autores admitiram que ela lembrava os nomes de cada um dos 1022 brinquedos melhor do que eles mesmos.

A habilidade de Chaser de aprender e memorizar mais de 1000 substantivos próprios, cada um ligado a um objeto único, é uma evidencia clara de diversas capacidades necessárias para a aprendizagem receptiva da linguagem humana: a habilidade de discriminar muitos objetos visualmente, um vocabulário extenso e uma memória substancial.

O segundo experimento demonstrou que Chaser realmente entendia que esses eram nomes e não comandos para pegar os objetos. Em ordem para testar a independência do sentindo dos substantivos e comandos, os pesquisadores aleatoriamente combinaram substantivos com comandos para ver se a ela conseguia ter o comportamento adequado em relação ao objeto adequado. Sem treinamento específico, Chaser respondeu a cada combinação corretamente, mesmo na primeira tentativa.

Já a terceira experiência mostrou como a cadela também podia entender nomes por categorias de objetos ou substantivos comuns, não apenas substantivos próprios ou nomes individuais. Por exemplo, ela aprendeu que o nome "brinquedo" se referia a todos os 1022 objetos com os quais ela podia brincar.