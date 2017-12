Capital paulista registra primeira morte por dengue do ano

Atualizada às 21h41

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou no fim da tarde desta segunda-feira, 7, a primeira morte por dengue deste ano na capital paulista. A vítima é um menino de 6 anos, morto na quarta-feira passada, 2, morador do bairro do Jaguaré, um dos distritos da zona oeste que vivem um surto da doença.

Segundo a secretaria, o garoto chegou ao Pronto-Socorro Municipal João Catarin Mezomo, na Lapa, no dia 31 de março, com histórico de febre havia cinco dias, vômito e dor abdominal. A criança recebeu a hipótese diagnóstica de dengue e foi internada e medicada. No dia 1.º deste mês, o garoto foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário, no Butantã, também na zona oeste, onde morreu um dia depois.

A secretaria informou que, no ano passado, a cidade registrou duas mortes em decorrência da doença, mesmo número de 2012. Os dados mais recentes divulgados pela pasta mostram que o Jaguaré é o bairro com a maior incidência da doença na capital paulista. Até a última quinta-feira, 3, o distrito já tinha registrado 208 casos de dengue, com um índice de incidência de 417,1 casos por 100 mil habitantes. As autoridades consideram surto a partir de 300 casos por 100 mil habitantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Distritos vizinhos ao Jaguaré, os bairros da Lapa e do Rio Pequeno também registram níveis preocupantes, de acordo com a Prefeitura. O primeiro tem incidência de 170,4 casos por 100 mil habitantes e o segundo, 96,2.

O último balanço mostrou ainda que, em apenas uma semana, o número de casos de dengue cresceu 55% na capital paulista. Já são pelo menos 1.166 ocorrências da doença. Uma semana antes, eram 751. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de casos de dengue na cidade já representa um crescimento de 15%.

Ação conjunta. O crescimento inesperado de casos na zona oeste fez com que a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo realizasse ontem uma ação contra a dengue em conjunto com a prefeitura de Osasco, município da Região Metropolitana limítrofe com a zona oeste e que também tem registrado alto índice da doença.

A operação foi concentrada na região do Parque Continental, em uma área próxima ao limite entre os dois municípios. Segundo a Prefeitura de São Paulo, as ações começaram às 6h30 com a aplicação de nebulizador (fumacê) pelas ruas do bairro da zona oeste.

Mais tarde, por volta das 9h, os cerca de 40 agentes municipais fizeram trabalhos de orientação e bloqueio de criadouros nas casas da região. Foram também distribuídas redes para a proteção das caixas d’água. A ação na região deverá durar mais dois dias.