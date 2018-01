Capital paulista registra primeira morte por dengue do ano

SÃO PAULO - Foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz nesta sexta-feira, 6, a primeira morte do ano por causa da dengue na capital paulista. A vítima foi uma mulher de 84 anos, moradora do bairro Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Segue em investigação a morte de um homem de 88 anos, morador da Penha, na zona leste.

Segundo dados preliminares informados pelos municípios ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), o Estado de São Paulo registrou entre janeiro e fevereiro deste ano 38.714 casos confirmados de dengue, que representa uma incidência de 92 infecções por 100 mil habitantes.

De acordo com a Secretária de Saúde do Estado, até o momento foram confirmadas 32 mortes por dengue no Estado de São Paulo. No ano passado houve 87 óbitos.