Capital paulista tem 100 novos casos de dengue por dia

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou mais de 100 novos casos de dengue por dia na última semana, segundo balanço divulgado na tarde desta quinta-feira, 17, pela Secretaria Municipal da Saúde. Foram 793 novos registros em sete dias, o maior número absoluto de casos já registrado em apenas uma semana neste ano.

No último balanço da Prefeitura, com dados referentes até o dia 9 de abril, eram 1.745 casos na cidade. Agora, o número passou para 2.538, aumento de cerca de 45%. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 66%, de acordo com a secretaria. Em menos de quatro meses, a cidade já está próxima de igualar o número de casos registrados em todo o ano passado, quando 2.617 pessoas ficaram doentes.

Os distritos da zona oeste ainda lideram o ranking de bairros com a maior incidência da doença, mesmo após terem recebido operações especiais de combate à doença.

O bairro do Jaguaré é o campeão de registros, com 387 casos. A incidência da doença no distrito já chegou a 776,1 casos por 100 mil habitantes, mais do que o dobro do índice considerado alto pela Organização Mundial da Saúde (300 casos por 100 mil habitantes).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seguida com os maiores índices de incidência da doença aparecem os bairros da Lapa (287,5) e Rio Pequeno (145,2).

Tremembé. Pela primeira vez desde o início do surto na zona oeste, um distrito de fora da região já tem índices que se aproximam dos bairros mais afetados. Em uma semana, o Tremembé, na zona norte da capital, viu o número de casos dobrar e já tem incidência de dengue acima do considerado normal.

O bairro já acumula 254 casos no ano. No último balanço, o distrito tinha 123 registros da doença. Com a alta, o Tremembé ultrapassou Lapa e Rio Pequeno no número de casos. No entanto, por ter uma população maior, a taxa de incidência da doença no bairro da zona norte é inferior às taxas dos bairros da zona oeste.

Juntos, os quatro bairros com maior incidência da doença reúnem 40% de todos os casos da cidade. A Prefeitura não informou quantos dos paulistanos contaminados desenvolveram a forma grave da doença. Até agora, a capital registrou uma morte pela dengue neste ano. A vítima foi o menino Israel Barbosa, de 6 anos, morador do Jaguaré.

Ações. Questionada sobre o aumento no número de casos no Tremembé, a Prefeitura informou que vai realizar uma série de ações de combate à dengue na zona norte durante o feriado. Hoje e amanhã, serão realizadas ações de bloqueios de criadouros do mosquito Aedes aegypti nos bairros Jardim Vista Alegre, Elisa Maria e Jardim Paulistano. Na segunda-feira, as equipes de saúde atuarão no combate aos criadouros em bairros como Mandaqui, Limão, Cachoeirinha e Vila Zatt.

Os dados divulgados ontem consideram as notificações recebidas nas primeiras 15 semanas epidemiológicas do ano. De acordo com a Secretaria da Saúde, a dengue costuma ter seu pico na 16.ª semana do ano, o que indica que a doença deve seguir em alta nos próximos dias.