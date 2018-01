NOVA YORK - Antes de lançar o primeiro humano ao espaço em 1961, a União Soviética realizou um último voo de teste com uma pequena cápsula que carregaria o cosmonauta Yuri Gagarin em sua missão histórica. A cápsula Vostok 3KA-2, ainda queimada de sua volta à orbita terrestre, será leiloada pela Sotheby's em Nova York em 12 de abril, data do aniversário de 50 anos do voo de Gagarin.