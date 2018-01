Cápsula espacial da época de Gagarin é leiloada por US$ 2,8 milhões

NOVA YORK - A última nave soviética lançada ao espaço pouco antes do cosmonauta Yuri Gagarin se transformar no primeiro homem a realizar uma viagem espacial foi vendida nesta terça-feira, 12, por US$ 2.882.500 em um leilão organizado pela casa Sotheby's em Nova York.

A cápsula Vostok 3KA-2, idêntica à utilizada por Gagarin há exatos 50 anos, foi enviada ao espaço três semanas antes do cosmonauta entrar para a história. O objeto estava avaliado entre US$ 2 milhões e US$ 10 milhões.

A nave esférica partiu no dia 25 de março de 1961, com um boneco de formato humano e um cachorro chamado Zvezdochka (Estrelinha) a bordo. Ficou em órbita por 108 minutos antes de voltar à Terra.

Gagarin se tornou o primeiro ser humano no espaço no dia 12 de abril de 1961, quando deu uma volta pela Terra a bordo da Vostok 3KA-3, batizada depois como Vostok 1.