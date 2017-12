Cardápio especial elaborado pelo Icesp 'dribla' efeitos da quimioterapia

SÃO PAULO - Pacientes com câncer que fazem tratamento quimioterápico podem apresentar diversos efeitos colaterais. Um deles é a alteração no paladar, que prejudica a alimentação. Por isso, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), ligado à Secretaria de Estado da Saúde, criou um cardápio especial e uma programação de aulas de culinária que podem ajudar os pacientes oncológicos a comer melhor, além de conhecer a maneira correta de preparar os alimentos.

Uma vez por mês, tanto os pacientes quanto seus acompanhantes aprendem a cozinhar pratos diferenciados e que beneficiam quem passa por tratamento. O projeto oferece todo o suporte nutricional aos participantes. "Preparamos algumas refeições e combinações de alimentos que suavizem alguns efeitos da quimioterapia, como, por exemplo, a redução no paladar", afirma Suzana Camacho Lima, gerente do setor de Nutrição e Dietética do Icesp.

A quimioterapia utiliza compostos que impedem a multiplicação de células malignas. Esse processo, dependendo do paciente, causa alterações no paladar, que podem ser leves (hipogeusia, quando a sensibilidade aos sabores fica reduzida) ou agudas (digeusia, quando há ausência da sensibilidade ao gosto). Esses efeitos têm duração variável: geralmente, desaparecem após algumas semanas, mas são os grandes responsáveis pela ingestão alimentar insuficiente e, consequentemente, pela perda de peso durante o tratamento.

"A boa notícia é que esses sintomas desagradáveis podem ser minimizados por meio do uso de medicamentos prescritos e com uma avaliação nutricional. Os profissionais, em conjunto, devem avaliar quais são os cuidados necessários com a alimentação no período de tratamento", avalia Suzana.

Algumas dicas importantes para o alívio dos sintomas da quimioterapia:

- Evitar alimentos muito quentes ou muito gelados;

- Substituir talheres de metal pelos de plásticos, caso o paciente sinta sabor residual metálico;

- Usar como temperos ervas aromáticas, como manjericão, orégano, salsinha, hortelã e alecrim;

- Manter uma boa higiene oral;

- Enxaguar a boca antes das refeições;

- Chupar bala de hortelã ou menta;

- Pingar gotas de limão sobre a língua;

- Consumir alimentos de diferentes texturas;

- Beber suco de laranja ou água com gotas de limão.