Cargueiro europeu ATV se acopla com sucesso à ISS

SÃO PAULO - O cargueiro europeu ATV-2 Johannes Kepler se acoplou nesta quinta-feira com sucesso à Estação Espacial Internacional (ISS), à qual abastecerá com o combustível que servirá para elevá-la a 40 quilômetros de sua posição atual.

A delicada manobra foi concluída com 10 minutos de atraso, às 12h59 (de Brasília), após a última fase automatizada que permitiu ao cargueiro prender-se ao módulo russo Zvezda, após percorrer 4 milhões de quilômetros desde o lançamento do Centro Espacial Europeu de Kuru, na Guiana francesa, no último dia 16 de fevereiro.

A comemoração dos engenheiros da Agência Espacial Europeia (ESA) que supervisionaram a operação a partir do centro de controle de Toulouse, no sul da França, ocorreu quando "Johannes Kepler" terminou de percorrer os últimos e cruciais 11 metros e acoplou à ISS, que orbita a uma velocidade de 28 mil km/h.

O ATV, a segunda nave europeia de abastecimento não tripulada que chega a ISS, terá um laboratório orbital de 7,5 toneladas de provisões das quais 4,5 toneladas serão combustíveis.

O responsável da missão ATV da ESA, John Elwood, antecipou em um vídeo da própria agência que será possível ver "as luzes movimentando-se nos refletores da parte de trás da estação, como sinal para mostrar que estão no caminho correto".

"O que faremos será parar em vários pontos. Pararemos a 20 metros, para garantir que tudo está em ordem, nos aproximaremos um pouco mais, voltaremos a parar..., será como ver duas pessoas dançando", explicou.

Nesse momento, a ISS orbitará a uma velocidade de 28 mil km/h enquanto a Johannes Kepler viajará 7 metros por segundo mais rápido que sua estação de destino.

Se a operação for concluída com sucesso, os seis astronautas que atualmente se encontram no laboratório orbital da ISS receberão uma carga total de 7,1 toneladas que inclui 100 quilos de oxigênio, 1,6 toneladas de mantimentos e roupa e 4,5 toneladas de combustível entre outras provisões.

A provisão de carburante, a cargo da ATV, servirá para corrigir a órbita da ISS, que perde a cada dia sete metros de altitude, para elevá-la a 40 quilômetros respeito a sua posição atual.

A "Johannes Kepler", sucessora do "Julio Verne" lançado em 2008, se amarrará no mesmo ponto que acaba de libertar sua irmã russa "Progress M-07M" e se transformará durante meses em um novo módulo da ISS, até que no próximo mês de julho percorra o caminho de volta.

Carregada com desfeitos da ISS, a nave se desprenderá da estação e se dirigirá em direção à atmosfera terrestre, onde a maior parte de sua massa se desintegrará de forma controlada.

Os pedaços que sobreviverem ao impacto cairão no cemitério de naves espaciais situado em uma zona desabitada do Pacífico Sul.

A tecnologia do cargueiro europeu, que eventualmente poderia adaptar-se para transportar também astronautas e não só mercadorias será crucial para uma hipotética missão a Marte, onde seria necessário enviar um dispositivo capaz de recolher mostras e de acoplar-se só a outro módulo de maneira autônoma antes de uma possível missão tripulada, comentou Elwood.

A ATV (acrônimo em inglês de Veículo Automatizado de Transferência), chegará à ISS horas antes que a Flórida decole uma nave Discovery com seis astronautas que passarão 11 dias na estação.

Sua missão apresentará à estação um módulo suplementar no qual será possível desenvolver experiências científicas, que foi batizado como "Robonaut 2" e que se transformará no primeiro robô humanóide a flutuar no espaço exterior.