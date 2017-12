Casa Branca vai detalhar nesta tarde resposta à gripe suína

A Casa Branca marcou para as 13h30 (de Brasília) deste domingo, 26, uma entrevista coletiva para discutir a gripe suína e a resposta da administração do presidente Barack Obama. As autoridades do governo que vão discutir a situação inclui a secretário de Segurança Doméstica, Janet Napolitano, e o diretor representante do Centro Para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Richard Besser.

Até agora, pelo menos 11 casos de gripe suína foram confirmados nos estados da Califórnia, Texas e Kansas. Os pacientes têm idades de 9 anos a mais de 50 anos. Pelo menos duas pessoas foram hospitalizadas.

Um mortal cepa de gripe suína no México já matou cerca de 81 pessoas e provavelmente infectou 1.324 pessoas desde 13 de abril. O Conselho de Segurança Doméstica do presidente Obama está monitorando o surto, junto com o Departamento de Estado e o CDC.