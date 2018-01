Casa com esqueleto medieval no porão vai à venda por R$ 1 milhão

Um agente imobiliário na Suécia está pondo à venda uma casa com os restos mortais de um cidadão que viveu na era medieval, que ainda estão no local. A propriedade, construída em 1750, em Visby, na ilha de Gotland no Mar Báltico, conta com um túmulo e um esqueleto no porão.

O preço inicial para a casa de três quartos, na qual o esqueleto pode ser visto através de um vidro, é de US$ 640 mil (R$ 1 milhão).

A propriedade foi construída sobre os alicerces de uma igreja russa, abandonada durante a era medieval.

O agente imobiliário Leif Bertweig afirma que os potenciais compradores não têm o que temer, uma vez que a o esqueleto ''encontra-se em terreno sagrado e descansa em paz''.

Bertweig afirma que os restos mortais provavelmente eram de um homem que morreu há 800 anos.

A fazenda onda a casa está localizada é parcialmente compartilhada com outras propriedades nas imediações, que também tem acesso ao porão.

O local onde o esqueleto se encontra pode ser alcançada por meio de uma escada em espiral situada no pátio.

O consolo para quem não for capaz de arcar com o lance inicial oferecido pela casa é que um museu local oferece excursões esporádicas que possibilitam aos visitantes conferir o esqueleto no porão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.