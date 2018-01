Casal de cubanos abandona programa Mais Médicos em cidade do interior de SP

SÃO PAULO - Um casal de cubanos abandonou, no final de dezembro, o programa Mais Médicos na cidade de Charqueada, no interior de São Paulo, onde atuavam desde abril de 2014 no posto de saúde central, o maior do município.

Segundo a prefeitura de Charqueada, o casal foi levado por amigos no dia 30 de dezembro ao aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde embarcou rumo a Miami, nos Estados Unidos, com a filha adolescente, que eles haviam trazido de Cuba há cerca de cinco meses.

O abandono só foi notado pela prefeitura, no entanto, na segunda-feira, 4, quando os médicos deveriam voltar ao trabalho.Os profissionais faziam cerca de 400 atendimentos por mês.

O Ministério da Saúde disse que foi notificado sobre a desistência também no dia 4 pela Organização Panamericana da Saúde (Opas), responsável pelo convênio entre os governos brasileiro e cubano.

A pasta diz que já iniciou os trâmites administrativos para o desligamento dos profissionais. Afirmou ainda que, "conforme preveem as regras da cooperação, em caso de eventuais desistências, a reposição do profissional é providenciada pela Opas para não deixar a população do município desassistida". O ministério não informou quando os novos profissionais chegarão à cidade.