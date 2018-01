Casal de leões brancos tem três filhotes na Argentina

BUENOS AIRES - Funcionários de um zoológico de Buenos Aires mostraram nesta quarta-feira, 5, três filhotes de leão branco que nasceram de um casal de animais importado da África do Sul.

As duas fêmeas e um macho vieram ao mundo no dia 16 de novembro e são os primeiros exemplares da espécie a nascer na América do Sul.

O veterinário Miguel Rvolta explica que os filhotes são 100% brancos porque o pai e a mãe têm genes recessivos.

Os visitantes do zoológico adoraram a aparição dos leõezinhos. A mãe dos trigêmeos, nem tanto. Ela rosnou para a multidão e carregou um dos filhotes pela boca.