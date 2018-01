Casos da gripe duplicam na Argentina; Chile confirma mais casos

O Ministério da Saúde da Argentina informou nesta quinta-feira, 28, que os casos confirmados de influenza A (H1N1), a gripe suína, duplicaram no país nos últimos dois dias. Segundo dados do boletim divulgado pelo órgão, até a noite da última quarta-feira, 27, as ocorrências da doença haviam passado de 19 para 37.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

A maioria dos novos contaminados são alunos do colégio Fray Mamerto Esquiú, do bairro portenho de Belgrano, de classe média alta, que tiveram algum contato com a primeira infectada, uma garota que havia viajado para Orlando, Estados Unidos. Sete escolas do país suspenderam as aulas até o dia 8 de junho.

A ministra de Saúde, Graciela Ocaña, esclareceu que nenhum dos adolescentes apresentou sintomas muito diferentes de uma gripe normal. Os pacientes estão sob tratamento ambulatorial em seus lares e não tiveram complicações médicas. Todos, assim como suas respectivas famílias, foram tratados com a droga Tamiflu, distribuída pelo Ministério de Saúde.

A ministra informou que o Instituto Malbrán estuda outros 118 casos suspeitos de contágio do vírus da gripe suína. As recomendações do Ministério aos colégios é que analisem a suspensão das viagens estudantis aos países mais afetados, como os Estados Unidos. Às pessoas que estão regressando destes países, a recomendação é que evitem contatos com os demais por um período de 10 dias.

Além do surto, a Argentina está sendo "responsabilizada" pelos dois casos identificados na quarta-feira no Uruguai. Segundo o Ministério da Saúde uruguaio, uma adolescente de 15 e um jovem de 24 anos foram contaminados depois de uma viagem à Buenos Aires, de onde regressaram na última segunda-feira.

No Chile, o número de infectados pela gripe suína subiu de 86 para 168, dos quais dois se encontram em estado grave, após a confirmação de 49 novos casos pelo Instituto de Saúde Pública do país. Desses, 42 casos estão na região metropolitana de Santiago, capital chilena.