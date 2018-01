Casos da gripe no Japão beiram os 400

As autoridades japonesas confirmaram nesta quarta-feira, 3, que o número de afetados pela gripe suína no país ronda os 400 casos.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Com 395 casos confirmados, o Japão se transformou no país do mundo com mais pessoas infectadas pelo novo tipo de gripe fora da América do Norte.

No entanto, nenhum dos infectados apresenta por enquanto um estado grave nem foi registrada nenhuma morte no país, segundo os dados oficiais recolhidos pela agência local Kyodo.

Keiji Fukuda, diretor-adjunto da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse ontem que a expansão do vírus da gripe está em "uma situação moderada", em vez de leve.

Essa agência sanitária mantém atualmente o nível de alerta pandêmica no nível 5 de um total de 6, mas Fukuda disse que "estamos perto da fase 6".

Apesar do nome, a gripe suína não apresenta risco de infecção por ingestão de carne de porco e derivados.