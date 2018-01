Casos da gripe suína no mundo beiram os 56 mil

O número de infectados pelo vírus A (H1N1), a gripe suína, em todo o mundo chegou a 55.867, informou nesta quarta-feira, 24, a Organização Mundial da Saúde (OMS) por meio de boletim oficial. Ainda segundo o órgão, 238 pessoas já morreram em decorrência da doença.

Segundo o relatório, desde a última contagem de casos, foram registradas 3.707 novas ocorrências de infecções e 7 de novas mortes. Os EUA seguem como o país com o maior número de infectados, com 21.449, e 87 falecimentos. Esses dados, entretanto, permanecem sem alteração há dois dias.

Já no México, que tem 7.847 casos e 115 mortos, registrou 223 novas infecções e outras duas mortes desde o último boletim da OMS.

No Canadá, foi informado que 747 casos novos foram registrados, assim como duas novas ocorrências de morte, confirmando uma rápida expansão no vírus do país, que já infectou 6.457 pessoas e matou 15.

Seguem, por quantidade de número de casos, o Chile (4.315), Reino Unido (2.905), Austrália (2.857) e Argentina (1.213).