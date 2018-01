Casos de dengue aumentam 857% no município do Rio

Rio de Janeiro - O município do Rio de Janeiro teve aumento de 857% nos casos de dengue neste início de ano em comparação com o ano passado. Foram mais de 5 mil casos notificados até esta semana, enquanto no mesmo período de 2010, esse número chegou a 529 pessoas.

O município segue a tendência da região metropolitana do Rio, que teve aumento de cerca de 1000% nos casos de dengue nos primeiros dois meses do ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

O aumento expressivo dos casos da doença é atribuído à volta do sorotipo 1, que não circulava desde 1986. Ele deixou a população mais jovem suscetível à dengue. Mais da metade dos casos notificados é de pessoas com menos de 15 anos.

De acordo com coordenador de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Rio, Marcos Ferreira, nove bairros apresentam alta taxa de incidência da doença, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Essa incidência já é considerada um surto. Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, é a campeã de vítimas do Aedes aegypti, com 941,2 casos para cada 100 mil habitantes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Amazonas confirma dez mortes por dengue este ano

Saúde libera R$ 4,5 milhões para tratamento de pessoas com dengue no Amazonas

"Estamos em estado de alerta na cidade toda, mas este quadro já era esperado por causa do vírus tipo 1, que voltou e deixou vulneráveis as pessoas com menos de 25 anos. A boa notícia é que taxa de letalidade da doença diminuiu, embora o ideal é que ela fosse zero", disse Ferreira.

Apesar dos altos números, apenas Bom Jesus de Itabapoana, no noroeste do estado, apresenta quadro epidêmico. Com 33.655 habitantes, foram registrados mais de 1.100 casos até o momento. O coordenador informou que o número de registros no município do Rio é de pouco mais de 80 casos por cem mil.

Ferreira acredita que a redução do número de óbitos por dengue se deve principalmente à identificação rápida dos sintomas nos serviços de saúde do município, como o Saúde da Família e os postos.