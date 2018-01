Casos de dengue caem pela metade na capital paulista

Até esta quarta-feira, 4, a Secretaria Municipal de Saúde já registrou 10 casos de dengue na capital paulista, uma redução de mais da metade em comparação aos 22 identificados em igual período do ano passado. Segundo a Secretaria, dentre os 10 casos confirmados, seis ocorreram na região do Parque do Carmo, na zona leste, dois na região sul (um na área do Cursino, um no Ipiranga) e dois na região Oeste (Jaraguá e Rio Pequeno). Veja também: Vítima da dengue pode ter contraído a doença em São Paulo Bahia registra 23ª morte com suspeita de dengue Bahia registra 5 mil novos casos de dengue em 2 semanas Especial: entenda a dengue e veja o balanço de 2008 Para evitar a propagação da doença, a secretaria em parceria com a Vigilância Sanitária atuou para eliminar os focos de criação do mosquito na região do entorno desses locais. No ano passado, foram confirmados 216 casos da doença na cidade, enquanto em 2007 eles chegaram a 2.624. Em todo o Estado, até o dia 3 de fevereiro deste ano, foram confirmados 49 casos da doença, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. No ano passado, o Estado teve 7.187 casos confirmados da doença. Desse total, 501 foram registrados no mês de janeiro.