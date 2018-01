Casos de dengue chegam a 107 mil no Rio de janeiro, com 80 mortes

RIO - As notificações de casos de dengue chegaram a 107.227 no estado do Rio, com 80 mortes. Os números foram divulgados na quarta-feira, 25, pela Secretaria de Saúde do Estado e são referentes ao período de 2 de janeiro a 21 de maio. O maior número de mortes ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, com 30 casos.

Apesar do crescimento do número de casos, a secretaria afirmou que a tendência é declínio. O pico da doença, segundo o boletim epidemiológico, foi no mês de abril, quanto atingiu 41.682 mil casos. Em maio, nas três primeiras semanas, foram notificados 11.232 casos.

A dengue matou pessoas ainda em São Gonçalo (8), Nova Iguaçu (7), Duque de Caxias (6) e São João de Meriti (4). Os municípios de Magé, Mesquita, Itaocara, Rio das Ostras, Barra Mansa, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda e Barra Mansa registraram duas mortes cada. Cabo Frio, Maricá, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Angra dos Reis, Queimados, Seropédica, Casemiro de Abreu, Italva e Pinheiral, uma morte por município.